  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malezya'dan Lübnan'a taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:45:10 -
Malezya'dan Lübnan'a taziye mesajı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamaya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Muhyiddin Yasin, yazılı açıklamasında, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamadan ötürü Lübnan halkına başsağlığı dileyerek, "Malezya hükümeti ve halkı, olayda yaşamını yitirenler ve yaralıların yakınlarının acısını paylaşmaktadır. Malezya ayrıca, ihtiyaç dahilinde Lübnan'a her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin de sosyal medya paylaşımında, "Malezya, acılı gününde Lübnan devleti ve halkının yanında durmaktadır. Dua ve iyi düşüncelerimiz her zaman Lübnan'ın güçlü halkıyladır." açıklamasında bulundu.

Bakan Hişamuddin, patlamada Lübnan'da yaşayan Malezyalılardan ölen veya yaralanan olmadığını kaydetti.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken infilak ettiğini açıklamıştı.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada can kaybının 100'e, yaralı sayısının da 4 bine çıktığını bildirmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı