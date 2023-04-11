Malezya’dan "GÖKBEY" için ortak üretim hamlesi

OANA News tarafından aktarıldığı üzere Malezya, havacılık sektörünü geliştirmek amacıyla Negeri Sembilan eyaletinde açacağı “Havacılık Vadisi’nde” (NSAV) Türkiye ile T625 GÖKBEY genel maksat helikopterinin ortak üretimini yapacak.

Malezya Negeri Sembilan Eyaleti Devlet Bakanı Mohamad Rafie Ab Malek TUSAŞ ile ortak üretim konusunda “TUSAŞ’tan Malaysia Vision Valley 2.0’da helikopterlerin üretimi için onay aldık” açıklamasında bulundu.

Mohamad Rafie Ab Malek sabit kanatlı platformlar ve İHA’lar için Güney Koreli KAI ile müzakerelerin sürdüğünü ekledi.

GÖKBEY’in Malezya’da üretilmesi konusunda görüşmeler bir süredir devam etmekteydi; Defence Security Asia’da yer alan haberde TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ’ın T625 GÖKBEY için üretim tesislerinin kurulumuna hazır olduğunu dile getirmişti.

Jandarma’ya GÖKBEY Helikopteri teslimat süreci devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında bu yıl içinde TEI’nin geliştirdiği yerli motorun GÖKBEY Helikopteri’ne entegre edileceğini açıklamıştı.

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Demir şu açıklamada bulundu:

"GÖKBEY’in jandarmaya teslimatı biraz gecikti. 3 tane GÖKBEY Helikopteri bu yıl teslim edilecek. Bu yıl TEİ’nin geliştirdiği yerli motoru da entegre ediyoruz ve uçuracağız."

TUSAŞ Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil TUSAŞ tesislerinde basın mensuplarını ve araştırmacıları ağırlamıştı. Defence Turk’ün de katıldığı toplantıda Kotil, Jandarma’ya 3 adet T625 GÖKBEY genel maksat helikopterinin teslim edileceğini açıklamıştı.

TUSAŞ Malezya ile gelişen işbirliği kapsamında aynı zamanda Malaysian Industry Goverment Group for High Technology (MIGHT) ile 10 Malezya Üniversitesi ile insan kaynağı ve yetenek gelişimi, karşılıklı Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonunu kapsayan bir sözleşme imzaladı.

DefenceTürk