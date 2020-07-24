Malezya'dan Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki cuma namazına yoğun ilgi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da ulusal basın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazına ilişkin gelişmeleri yayınlarına ve internet sitelerine taşıdı.

Malezya'nın ulusal televizyonlarından Astro Awani, Ayasofya-i Kebir Camii'nde cuma namazı öncesi hazırlıkları ve namazı canlı yayınladı.

Devlet haber ajansı Bernama'da ise cuma namazı, "Ayasofya Camisi 86 yıl sonra yeniden açıldı" başlığıyla haberleştirildi.

New Straits Times gazetesi ise "Camiye dönüştürülmesinin ardından Ayasofya'da ilk namaz" başlıklı haberinde, camide 86 yıl sonra ilk cuma namazının kılınmasını tarihi bir an olarak niteledi.

The Star gazetesi, "Erdoğan, İstanbul'daki Ayasofya'da binlerce kişiyle birlikte cuma namazı kıldı" ifadelerini kullandı.

Utusan Malaysia gazetesinde ise cuma namazı, "86 yıllık suskunluğun ardından ilk ezan" başlığıyla haberleştirildi.

Sivil toplum kuruluşları da Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki cuma namazını sevinçle karşılayarak Türkiye'ye destek açıklamalarında bulundu.

- Sivil toplum kuruluşlarından destek mesajları

Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM), Ayasofya'yı yeniden ibadete açmasından ötürü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederek, "ABIM olarak Ayasofya'nın yıllar sonra ibadete açılması kararının, Mescid-i Aksa'nın özgürleşmesi yolunda önemli bir adım olması için dua ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) ise Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki cuma namazını sevinçle karşılayarak, Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden ibadete açma kararını savundu.

MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, sosyal medya hesabında "Avrupa'da işgaller ve sömürgecilik hareketleri sonucunda birçok cami kiliseye çevrildi. Ayasofya'nın cami olarak hizmete devam etmesi neden Batılı liderler tarafından tartışmalı hale geldi?" paylaşımında bulundu.