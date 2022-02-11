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Dünya Malezya'da uçakta panik! Acil iniş yapıldı
Dünya

Malezya'da uçakta panik! Acil iniş yapıldı

Malezya'da bir uçak, kompartımana giren yılan nedeniyle acil iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 17:38:00 -
Malezya'da uçakta panik! Acil iniş yapıldı

Malezya'da başkent Kuala Lumpur'dan Tawau'ya giden AirAsia Havayolu'na ait bir uçağa yılan girdi. Uçağın üst kompartımanında bulunan yılan, yolcular tarafından görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden sonra AirAsia'nın baş güvenlik görevlisi Liong Tien Ling olayla ilgili yaptığı açıklama, "AirAsia, Perşembe günü Kuala Lumpur'dan Tawau'ya yapılan uçuşta meydana gelen olaydan haberdar. Kaptana haber verilir verilmez, uçak dezenfekte edilmek üzere Kuching'e yönlendirildi" dedi.

Kaptanın, yolcuların ve mürettebatın güvenliğine öncelik vererek "uygun önlemi" aldığını söyleyen Ling, "Misafirler ve mürettebat hiçbir zaman risk altında değil" diye konuştu.

Kuching'e acil iniş yapan uçağın yolcuları, daha sonra Tawau'ya yönlendirildi.

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