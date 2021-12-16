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Dünya Malezya'da tekne kazası
Dünya

Malezya'da tekne kazası

Malezya'da tekne kazasında ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 16:45:00 -
Malezya'da tekne kazası

Malezya sahili açıklarında dün düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasının ardından 8 kişinin daha cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Ölü sayısının 18'e çıktığını belirten yetkililer, kayıp 18 kişinin arandığını kaydetti.

Malezya sahili açıklarında dün göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 10 kişi yaşamını yitirmişti.

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