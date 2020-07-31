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Malezya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 06:27:33 -
Malezya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da Kurban Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılındı.

Bayram namazı ülke genelinde sınırlı sayıda camide ve kısıtlı cemaatle kılınırken Malezyalı Müslümanlar, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etti.

Camilerin içinde seccadelerin kurulacağı yerler numaralarla işaretlenirken önceden kayıt yaptırarak namaza gelen cemaate abdestlerini evde almaları ve girişte vücut ateşlerini ölçtürmeleri şartı konuldu.

Başkent Kuala Lumpur'da bayram namazı kılınan camilerden Tengku Adbul Aziz Şah Camisi'ne Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Malezya vatandaşları dışındaki Müslümanların girişine izin verilmedi.

Namazın ardından cemaate tokalaşmadan bayramlaşmaları gerektiği hatırlatılırken, cemaate namaz çıkışında cami avlusunda uzun süre beklemeden evlerine gitmeleri uyarısı yapıldı.

Kuala Lumpur'da ayrıca Ömer el-Hattab Camisi'nde, idari başkent Putrajaya'da ise Tuanku Mizan Zeynel Abidin Camisi'nde Müslümanlar bayram namazlarını eda etti.

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