Malezya'da Kovid-19 normalleşme sürecine rağmen işletmelerde durgunluk hakim

KUALA LUMPUR (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 10 Haziran'dan bu yana devam eden normalleşme sürecine rağmen ülkedeki çoğu sektöre ait işletmeci ve çalışanlar, eskisi gibi gelir elde edemiyor.

Alışveriş, gıda, sağlık ve teslimat gibi temel ihtiyaç sektörlerinde normalleşmenin başlamasıyla işlerin toparlamasına karşın kafe ve spor salonu işletmecileri ile taksiciler, zor günler geçiriyor.

AA muhabirine konuşan taksi şoförü Mohd Faiz Haşim, ülkede Kovid-19 tedbirlerinin başladığı mart ayından bu yana işlerinin sürekli durgun olduğunu belirterek, "Salgından önce havalimanından aldığım turistler ve sıradan müşterilerim çoktu. Ülkeye giriş ve çıkışların yasaklanmasıyla bu müşteriler tamamen kayboldu. Şimdi sadece anlaşmalı olduğum şirketlerin müşterilerine hizmet verebiliyorum." dedi.

Mohd Faiz, şehir içi ulaşımda da vatandaşların klasik taksileri pahalı bularak elektronik taksi uygulamalarını tercih ettiğini söyledi ve "Pandemiden ötürü tarifeleri düşürmemize rağmen müşteriler Grab, MyCar ve benzeri uygulamaları seçiyor." diye konuştu.

- "Aylık gelirim yüzde 50'den fazla düştü"

Ağustos ayı boyunca anlaşmalı olduğu şirketler dışında sadece bir tane müşteri taşıdığını vurgulayan Mohd Faiz, "Kovid-19 başladığından bu yana aylık gelirim yüzde 50'den fazla düştü." ifadesini kullandı.

Başkent Kuala Lumpur'da kafe işleten Angeline Yin ise kafelerin yeniden açılmasından bu yana müşterilerin arttığını, fakat Kovid-19 öncesi döneme göre müşteri yoğunluğunun çok daha az olduğunu kaydetti.

Angeline, "Kısmi sokağa çıkma yasağı zamanında bizim restoranlar gibi evlere sipariş gönderme şansımız olmadı. Çünkü atıştırmalık yiyecek ve içecekler servis ediyoruz. O yüzden 10 Haziran'da ekonomi sektörü tamamen açılana kadar hiçbir gelirimiz olmadan sadece pandeminin düzelmesini bekledik." dedi.

Şu an kafeye genellikle, bundan önce de mekana uğrayan daimi müşterilerin geldiğini belirten Angeline, "Yeni müşterilerin eskisi gibi çok gelmediğini gözlemliyoruz. Hijyen kurallarına çok iyi dikkat etmemize rağmen insanlarda henüz tam bir güven oluşmuş değil. Bunun yanı sıra sosyal mesafeli oturma düzeni de müşteri sayısını ister istemez sınırlıyor." şeklinde konuştu.

- "Eski yoğunluğa ulaşamadık"

Spor salonunda çalışan Muhammed Muhaimin Muhtar da normalleşmeye rağmen işlerin durgun olduğu ve spor salonu üyelerinin azaldığını ifade etti.

Hükümetin spor salonu ve vücut geliştirme merkezlerine çok sıkı hijyen ve sosyal mesafe kuralları uyguladığını belirten Muhaimin, "Salgın nedeniyle spor salonlarının kapalı olduğu aylarda çoğu kişi üyeliklerini sonlandırdı. Normalleşmeden sonra bir kısmı yeniden üye olsa da eski yoğunluğa hala ulaşamadık." dedi.

Muhaimin, yeni kurallar kapsamında aynı anda en fazla 10 kişinin salonda bulunabildiğini ve spor aletlerini saat başı temizlemek zorunda olduklarını vurgulayarak "Artık üyeler salona randevuyla gelebiliyor. Herkesin istediği vakitte gelememesi de iş yoğunluğunu etkiledi." şeklinde konuştu.

Spor salonunda yaklaşık bir senedir çalışan Muhaimin, Kovid-19 öncesi günlerdeki gibi gelir elde edememesine rağmen en azından işyerinin açık olmasından memnun olduğunu dile getirdi.