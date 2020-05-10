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Aktüel

Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı 9 Haziran'a kadar uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:44:26 -
Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı 9 Haziran'a kadar uzatıldı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı, 9 Haziran'a kadar uzatıldı.

Başbakan Muhyiddin Yasin, ulusa sesleniş konuşmasında, "Sağlık Bakanlığı yetkililerinin tavsiyelerini dikkate alarak yasağı bir kez daha uzatma ve 9 Haziran'a kadar sürdürme kararı aldık." dedi.

Muhyiddin, 4 Mayıs'ta alınan karar uyarınca uygulamanın bu döneminde de ekonominin "açık" kalacağını belirterek, gerek duyulmadıkça sokağa çıkılmaması çağrısı yaptı.

Malezya Başbakanı, ramazan ve bayram boyunca toplu dini etkinliklerin yapıldığı mekanların kapalı kalacağının da altını çizdi.

Hükümet, Kovid-19 salgınıyla mücadele amaçlı 18 Mart'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, temel ihtiyaçlar hariç halkın dışarı çıkmasını 2 hafta boyunca tamamen yasaklamıştı.

Daha sonra hükümet, bu uygulamayı 3 kez daha uzatmış ve en son, yasağın 12 Mayıs'a kadar süreceğini duyurmuştu.

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