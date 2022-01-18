  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Malezya'da göçmen teknesi alabora oldu
Yerel

Malezya'da göçmen teknesi alabora oldu

Malezya'da alabora olan teknede bulunan 6 göçmenin kurtarıldığı ve 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 12:49:00 -
Malezya'da göçmen teknesi alabora oldu

Channel News Asia'nın haberine göre, Endonezya'dan Malezya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu tekne, Johor eyaletinin Pontian bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Alabora olan teknede bulunan 6 göçmen kurtarılırken, diğer 7 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Johor eyaletinden Amiral Nurul Hizam Zakaria, yaptığı açıklamada, 6 göçmenin Pontian bölgesindeki bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığını söyledi.

Zakaria, kurtarılanların verdiği bilgilere göre gemide kaptan dahil 13 kişinin bulunduğunu aktardı.

Açıklamada, yerel saatle 10.20'de kayıpları arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermesi için bölgeye 1 AW139 tipi uçak ve 1 KILAT 12 botu sevk edildi.

Kurtarılan 6 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay