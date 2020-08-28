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Aktüel Malezya, yabancı turist yasağını yıl sonuna kadar uzattı
Aktüel

Malezya, yabancı turist yasağını yıl sonuna kadar uzattı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:34:54 -
Malezya, yabancı turist yasağını yıl sonuna kadar uzattı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayından bu yana uyguladığı dışarıdan turist ziyareti yasağını 31 Aralık'a kadar uzattığını açıkladı.

Başbakan Muhyiddin Yasin, ulusa sesleniş konuşmasında 31 Ağustos'ta bitmesi planlanan Kovid-19 normalleşmesi kapsamındaki tedbirleri 4 ay daha uzatma kararı aldıklarını duyurdu.

18 Mart'ta başlatılan sıkı Kovid-19 tedbirleri sayesinde virüsün ülke çapında yayılmasını büyük oranda önlediklerini açıklayan Başbakan Muhyiddin, "Salgının kontrol altına alınabilmesi için her türlü yasal tedbiri uygulamayı sürdüreceğiz." dedi.

Muhyiddin, bu süreçte yabancı turistlerin ülkeye giriş yasağının süreceğini kaydederek, Malezya'daki yabancı uyrukluların memleketlerine dönmesi ve yurt dışındaki Malezyalıların ülkeye dönüşlerine izin verileceğini ifade etti.

Malezya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı, 10 Mayıs'ta alınan kararla 9 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

10 Haziran'da normalleşme tedbirlerinin başladığı Malezya'da hükümet, temmuz ayında vaka sayılarında artış gözlemlenmesi üzerine 1 Ağustos'tan itibaren kalabalık mekanlarda maske takma zorunluluğu getirmişti.


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