Malezya Türkiye'den gemi tedarik edecek: 3 Türk gemisi için resmen tarihi anlaşma çok yakın

Malezya Savunma Bakanı Mohammad Hassan, bir sunum sırasında LMS Batch 2 ihalesi kapsamında Türkiye’den gemi tedarik edileceğini açıklamıştı. Bahse konu ihaleye Türkiye’den STM, ASFAT ve Dearsan firmaları katılım sağlamaktaydı. Defence Security Asia tarafından yapılan habere göre ilgili ihale kapsamında STM firması ile anlaşmaya varılacağı iddia edildi.

Malezya Kraliyet Donanması için 3 adet LMS Batch II gemisinin inşasına ilişkin sözleşmenin bu yıl imzalanması bekleniyor. Sonraki süreçte ise 5 adet daha geminin hizmete alınmasının planlandığı bildirilmekte.

Türkiye’nin MİLGEM tasarımı

MİLGEM’in ilk bloku olan ADA sınıfı korvetlerden STM yükleniciliğinde Türk Donanması için 4 adet inşa edildi. ADA sınıfının tasarımı aynı zamanda ASFAT HİSAR sınıfı ADKG için de temel oluşturmaktadır. Daha sonra MİLGEM tasarımı Pakistan Donanması’nın isterlerine göre revize edilerek ASFAT bünyesinde 2 adeti İstanbul Tersanesi Komutanlığında, 2 tanesi de Karaçi de inşa edilmeye başlandı. Pakistan’ın sipariş verdiği MİLGEM tasarımında Türk Donanması için üretilen orijinal versiyondan farklı olarak Sea Ceptor hava savunma sistemi için 12 adet dikey atım sistemi bulunmakta. Ayrıca kullanıcı isteği üzerine bazı sensör ve silah sistemleri değiştirilerek tasarımın esnekliği ispatlanmıştır. Ukrayna ise MİLGEM siparişi veren ikinci ülkedir. Hetman Ivan Mazepa sınıfı olarak adlandırılan gemilerden ilkinin denize indirilme töreni yapılmış ikincisinin de saç kesim töreni yapılmıştır. Ukrayna MİLGEM’lerinde de kullanıcı isterlerine göre revize edilerek değişiklikler mevcuttur. Tahrik sistemi ve geminin arkasında yer alan 24 adet MICA VL lançeri söz konusu değişiklikler arasındadır. (savunmasanayist)