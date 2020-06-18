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Dünya

Malezya Rohingya Müslümanlarını geri gönderecek

Malezya deniz yolu ile ülkeye giriş yapan 300 Rohingyalı Müslümanı ülkelerine geri göndermeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 17:07:00 -
Malezya Rohingya Müslümanlarını geri gönderecek

Münübe Yılmaz

Malezya deniz yolu ile ülkeye giriş yapan 300 Rohingyalı Müslümanı ülkelerine geri göndermeyi planlıyor. Myanmar’da tutuklu bulunana veya Bangladeş’te mülteci kamplarında çeşitli sıkıntılar yaşayan Rohingyalı Müslümanların kurtuluş için kaçtığı Malezya, virüs sebebiyle güvenliğini arttırdığı sınırlarından Rohingyalı Müslümanları artık kabul etmeyeceğini açıkladı. Daha önce Bangladeş ile görüşerek 269 Rohingyalı mülteciyi geri göndermek istediğini söyleyen Malezya’nın isteği Bangladeşli yetkililer tarafından reddedilmişti. “Henüz kararımızı vermedik fakat Rohingyalı mültecileri geri göndermeyi düşünüyoruz” ifadesinde bulunan Malezyalı yetkililere tepki gösteren Arakan Project isimli STK yetkilisi Chris Lewa ise, Malezya’nın tutumunun insanı olmadığını ve Rohingyalı mültecilerin ölüme terkedilmemesi gerektiğini belirtti. Son iki haftadır yüzlerce mülteciyi tutuklayan Malezya, en az iki botu da durdurarak Bangladeş’e geri yolladı.

 

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