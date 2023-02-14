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Gündem

Malezya ordusundan Türkiye'ye destek! Ülkeye dualarla geldiler

Malezya ordusuna bağlı 106 askeri personel, Türkiye'ye gelerek, Adıyaman'da kurulacak sahra hastanesine destek vermek için çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 22:20:00 - 2023-02-14 22:23:58
Malezya ordusundan Türkiye'ye destek! Ülkeye dualarla geldiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye Müslüman ülkelerin yardımı sürüyor.

Malezya ordusuna bağlı 106 askeri personel de, Adıyaman'a sahra hastanesi kurmak için ülkemize geldi.

Havalimanında depremzedeler için dua eden askeri personel, Adıyaman'a intikal ederek destek çalışmalarına başladı.

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