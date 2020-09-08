Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

KUALA LUMPUR/CAKARTA/TOKYO (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya, Endonezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte ülkedeki Kovid-19 vakaları 100 artarak toplam 9 bin 559'a çıktı.

Bugün 12 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 9 bin 136'ya yükseldi.

Aktif vaka sayısı ise 295 oldu.

Kovid-19'dan toplam 128 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

- Endonezya'da vaka sayısı 200 bini geçti



Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 46 artışla 200 bin 35’e yükseldi.



Virüse bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı 100 artarak 8 bin 230’a, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 306 artarak 142 bin 958’e ulaştı.

Vaka sayıları, başkent Cakarta’da 48 bin 393’e, Doğu Cava’da 36 bin 342’ye, Bali’de 6 bin 549’a, Açe’de 2 bin 54’e çıktı.

- Japonya'da ölü sayısı 1400'e ulaştı

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 507 artarak 73 bin 540’a, ölü sayısı 7 artışla 1400’e yükseldi.

Son bir günde yeni 170 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde vaka sayısı 22 bin 19’a, 81 yeni vakanın saptandığı Osaka'da 9 bin 169'a ulaştı.