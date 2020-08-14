  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malezya ekonomisinde "tarihi" daralma

Ülke ekonomisi 1998 yılından bu yana en büyük gerilemeyi yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 09:14:58 -
Malezya ekonomisinde "tarihi" daralma

KUALA LUMPUR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen Malezya, Asya krizinin yaşandığı 1998'den bu yana en büyük ekonomik daralmayla karşı karşıya kaldı.

Malezya Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 2020'nin ikinci çeyreğinde ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH), geçen yıla kıyasla yüzde 17,1'lik azalma kaydetti.

Verilerde, bu yılın ikinci çeyreğinde ülke ihracatının geçen yıla kıyasla yüzde 21,7, tüketici harcamalarının yüzde 18,5, hizmet sektörünün yüzde 16,2 ve inşaat sektörünün yüzde 44,5 daraldığına vurgu yapıldı. Aynı çeyrekte üretim de geçen yıla oranla 18,3 azaldı.

Konuya ilişkin uluslararası basında yer alan haberlerde, GSYH azalmasının tahminlerden yüzde 7 fazla olduğu hatırlatılarak, Malezya'nın 1998'in dördüncü çeyreğinden bu yana en yüksek daralmayı yaşadığı kaydedildi.

1997'de etkisini gösteren Asya Finans Krizi ,Malezya'nın ekonomisini olumsuz etkilemiş, 1998'in dördüncü çeyreğinde ülkenin GSYH'si yüzde 11,2'lik gerileme kaydetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu
Gündem

Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu

Lübnan-Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebi, Beyrut'ta yaşanan büyük patlama sonrası taziye mektubu g..
Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar
Gündem

Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr'de Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler
Dünya

Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye modern çağı uyum sağlayamadı" sözleriyle sınırı bir kez daha aşt..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı