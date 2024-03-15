  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Malezya Başbakanı'ndan Batı'ya: 'Hepiniz ikiyüzlü davranıyorsunuz!'
Dünya

Malezya Başbakanı'ndan Batı'ya: 'Hepiniz ikiyüzlü davranıyorsunuz!'

Yeniakit Publisher
2024-03-15 16:45:00 -
Malezya Başbakanı'ndan Batı'ya: 'Hepiniz ikiyüzlü davranıyorsunuz!'

Almanya'ya resmi temaslarda bulunmak için giden Malezya Başbakanı, yaptığı basın toplantısında Batı'nın ikiyüzlü politikalarını eleştirdi

Almanya'ya resmi temaslarda bulunmak için giden Malezya Başbakanı, yaptığı basın toplantısında Batı'nın ikiyüzlü politikalarını eleştirdi

Görüşmelerden sonra yapılan basın toplantısında Almanya’nın İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğu yönünde açık bir tutum sergilediğini aktaran Almanya Başbakanı Scholz, ülkesinin bu tutumunu değiştirmeyeceğini ve İsrail’in buna güvenebileceğini anlattı.

7 Ekim’i kınayıp kınamadığı sorulan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail’in son 40 yılda yol açtığı vahşetlerin görmezden gelinemeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tek bir konuya bakıp bu kadar tek taraflı davranarak, 40 yıllık vahşeti bir kenara atarak da çözüm bulamazsınız. Çözüm sadece esirlerin serbest bırakılması değil. Evet, serbest bırakılmalılar ama çözüm bu değil. (Yasa dışı) Yerleşimcilerin davranışlarına ne diyorsunuz? Filistinlilerin haklarına, topraklarına, onurlarına, erkeklerine, kadınlarına, çocuklarına el konulması her gün oluyor. Mesele bu değil mi? Bizim insanlığımız nerede, bu ikiyüzlülük neden var?

Benim şiddetle reddettiğim şey, sanki tüm sorun 7 Ekim'de başlayıp 7 Ekim'de bitiyormuş gibi bir anlatı, bir saplantıdır. Sorun 7 Ekim ile başlamadı ve 7 Ekim ile de bitmedi. Ondan kırk yıl önce başladı ve her gün devam ediyor."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23