Malezya Başbakanı'ndan Batı'ya: 'Hepiniz ikiyüzlü davranıyorsunuz!'

Almanya'ya resmi temaslarda bulunmak için giden Malezya Başbakanı, yaptığı basın toplantısında Batı'nın ikiyüzlü politikalarını eleştirdi

Görüşmelerden sonra yapılan basın toplantısında Almanya’nın İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğu yönünde açık bir tutum sergilediğini aktaran Almanya Başbakanı Scholz, ülkesinin bu tutumunu değiştirmeyeceğini ve İsrail’in buna güvenebileceğini anlattı.

7 Ekim’i kınayıp kınamadığı sorulan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail’in son 40 yılda yol açtığı vahşetlerin görmezden gelinemeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tek bir konuya bakıp bu kadar tek taraflı davranarak, 40 yıllık vahşeti bir kenara atarak da çözüm bulamazsınız. Çözüm sadece esirlerin serbest bırakılması değil. Evet, serbest bırakılmalılar ama çözüm bu değil. (Yasa dışı) Yerleşimcilerin davranışlarına ne diyorsunuz? Filistinlilerin haklarına, topraklarına, onurlarına, erkeklerine, kadınlarına, çocuklarına el konulması her gün oluyor. Mesele bu değil mi? Bizim insanlığımız nerede, bu ikiyüzlülük neden var?

Benim şiddetle reddettiğim şey, sanki tüm sorun 7 Ekim'de başlayıp 7 Ekim'de bitiyormuş gibi bir anlatı, bir saplantıdır. Sorun 7 Ekim ile başlamadı ve 7 Ekim ile de bitmedi. Ondan kırk yıl önce başladı ve her gün devam ediyor."

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