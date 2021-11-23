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Dünya Malcolm X'in kızı ölü bulundu!
Dünya

Malcolm X'in kızı ölü bulundu!

Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, New York'taki evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 08:51:00 -
Malcolm X'in kızı ölü bulundu!

ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, New York'daki evinde ölü bulundu.

56 yaşındaki Şahbaz'ın cansız bedeni dün akşam saat 17.00 civarında kızı tarafından bulundu.

ABC gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, ölümün 'şüpheli' olmadığını bildirdi.

Şahbaz, Malcolm X'in altı kızından biriydi.

Kısa süre önce Malcolm X suikastına ilişkin davada 2 sanık hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken vurularak öldürülmüştü.

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Yorumlar

Cihan

Allahüteala rahmetiyle muamele eylesin amiin. hacı malkomiks amcamızda nur içinde yatsın .
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