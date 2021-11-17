  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Malcolm X suikastında 56 yıl sonra yeni gelişme!
Dünya

Malcolm X suikastında 56 yıl sonra yeni gelişme!

Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam ve sivil haklar savunucusu Malcolm X'e suikast düzenlemekle suçlanan ve uzun yıllar hapis yatan 2 sanık hakkındaki cezalar yarın düşürülecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 23:02:00 -
Malcolm X suikastında 56 yıl sonra yeni gelişme!

ABD'de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in şehid edilişine dair yürütülen davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance Jr. yaptığı yazılı açıklamada, Malcolm X'in 1965'te New York'taki balo salonunda öldürülmesine ilişkin hapis cezası alan 2 kişi hakkındaki suçlamaların yarın New York Yüksek Mahkemesi tarafından düşürüleceğini duyurdu.

Söz konusu sanıkların kim olduğu hakkında bilgi paylaşılmazken, Amerikan basınına konuşan kaynaklar, sanıklardan birinin 1985'e kadar hapis yatan Muhammed Aziz olduğunu kaydetti. Bir diğer sanığın ise uzun yıllar hapis yatan ve 2009'da yaşamını yitiren Halil İslam olduğu öne sürüldü.

Belgesel davanın akışını etkiledi

Öte yandan, davanın akışındaki bu değişikliğin nedeninin Netflix'te geçen yıl Malcolm X hakkında yayımlanan belgesel olduğu belirtiliyor.

Söz konusu belgeselde, Malcolm X'in katillerinin New Jersey eyaletinde yaşayan "Nation of Islam" üyeleri olduğu, Aziz ve İslam'ın haksız yere hapis yattığı belirtilmişti.

Malcolm X suikastı, siyahi Müslümanlar ve tarihçiler arasında uzun yıllardır tartışılan bir konu olmuştu. Malcolm X'in ABD hükümeti ya da bir kolluk birimi tarafından öldürüldüğü iddiaları öne çıkmıştı.

Cinayetin üzerindeki sır perdesi 56 yıldır kalkmadı!

Malcolm X'i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Malcolm X'in avukatları Şubat 2021'de yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pensilvanya'da aynı gün içinde kafa karıştıran iki olay! Fetullah Gülen'in zehirlendiği gün yaşanan intihar mı infaz mı?
Gündem

Pensilvanya'da aynı gün içinde kafa karıştıran iki olay! Fetullah Gülen'in zehirlendiği gün yaşanan intihar mı infaz mı?

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in zehirlendiğinin aynı günü bir örgüt mensubunun da intihar ettiği iddiası akıllarda 'infaz' iddiasını güçlen..
90 dakikalık maçı kazan, 4 milyonu cebine koy!
Spor

90 dakikalık maçı kazan, 4 milyonu cebine koy!

Futbol kulüplerinin "açız, tükendik, paramız yok" iddialarını manşetlerine taşıyıp "kriz" çığırtkanlığı yapan medya, bugün Galatasaray yönet..
Anlattığın doğruysa neden o anda istifa etmediniz? Davutoğlu saflarından Erdoğan’a saldırı!
Gündem

Anlattığın doğruysa neden o anda istifa etmediniz? Davutoğlu saflarından Erdoğan’a saldırı!

Taşkentliler Derneği’nden alınıp AK Psrti’de milletvekili yapılan Abdullah Başçı, şimdi Ahmet Davutoğlu’nın saflarından Erdoğan’a laf saydır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay