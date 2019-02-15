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Malazgirt’te ’Diş Canavarı’ oyunu sahnelendi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı ve belediyesinin organizasyonuyla Yeditepe Çocuk Tiyatrosu tarafından ’Diş Canavarı’ adlı oyun sahnelendi.

15 Şubat 2019 Cuma 09:47
Malazgirt’te ’Diş Canavarı’ oyunu sahnelendi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı ve belediyesinin organizasyonuyla Yeditepe Çocuk Tiyatrosu tarafından ’Diş Canavarı’ adlı oyun sahnelendi.


Çocukları ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirmek amacıyla Malazgirt Kültür Merkezinde 3 seans halinde sahnelenen oyun büyük ilgi gördü. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Malazgirtli minik öğrencilerin dış sağlığı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Yalçın, “Minik öğrencilerimiz ’Diş Canavarı’ tiyatro oyununu seyrederken hem eğleniyorlar hem de diş sağlığının önemini anlıyorlar. Bizleri kırmayarak ilçemize gelen Yeditepe Tiyatro ekibine çok teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Oyunu minik öğrencilerle birlikte izleyen Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise, “Malazgirt Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Emre Yalçın’a, minik öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Minik öğrencilerimiz oyunu izlerken hem keyif aldılar, hem de çok faydalı bilgiler aldılar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:47
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