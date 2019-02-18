Malazgirtli öğrenciler Ankara’yı gezdi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Biz Anadolu’yuz" projesi kapsamında Muş’un Malazgirt ilçesindeki 80 öğrenci Ankara’yı gezdi.

Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğrenci aileleri tarafından Ankara’ya uğurlanan 80 öğrenci ve 4 eğitimci, başkentin tarihi, turistik ve önemli mekânlarını gezme imkanı bulacaklar. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın’ın destek verdiği "Biz Anadolu’yuz" projesi kapsamında yaklaşık 400 öğrenci, bu şekilde Ankara’yı görme fırsatı yakaladı. Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, geziler sayesinde Malazgirtli öğrencilere Türk tarihi hakkında bilgi vermeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Geleceğimizin teminat olan çocuklarımızı ve gençlerimizi, tarihine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından ilçemizdeki tüm okullarımızdaki öğrencilerimize yönelik kültür gezileri düzenliyoruz. Köylerimizde ve merkeze bağlı okullarımızda okuyan öğrencilerimizi gruplar halinde Ankara’ya gönderiyoruz. Bu sayede hem öğrencilerimiz tarihini öğreniyor, hem de güzel bir gün yaşıyorlar” dedi.