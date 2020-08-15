Malazgirt Zaferi'nin kutlamalarında "Kamyon Tiyatrosu" da yer alacak

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalanları tiyatro ile buluşturmak için yola çıkan Kamyon Tiyatrosu'nun 26 Ağustos'ta Muş'ta düzenlenecek Malazgirt Zaferi kutlamalarında yer alacağını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamyon Tiyatrosu'nun 30 Haziran'da başlayan yaz turnesine ilişkin bilgi verdi.

En sevdiği projelerden birinin de "Kamyon Tiyatrosu" olduğunu aktaran Yavuz, Kamyon Tiyatrosunu 30 Haziran'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara'dan uğurladıklarını, tiyatro ekibinin 18 ili kapsayan turnelerinin 36 günlük bölümünü tamamladığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, Kamyon Tiyatrosu'nun Türkiye'nin her yerinde salgın sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla dışarı çıkamayan çocuklar için bir hediye olduğunu belirterek, "45 il ve ilçe merkezinde 10 bine yakın çocukla buluşarak pandemi sürecinde çocuklarımızın evde kaldıkları dönemi telafi edecek bir hediye vermiş oldular." dedi.

- "Turta Girmemiş Orman" ve "Bir Nefes Dede Korkut" oyunları sergilenecek

Kamyon Tiyatrosu'nun, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Mardin, Adana, Şırnak, Muş, Erzurum, Adıyaman, Urfa, Gaziantep, ve Kilis'i ziyaret ettiğini ifade eden Yavuz, şu bilgileri verdi:

"Kamyon Tiyatromuz, 8 Ağustos'tan başlayarak 17 Ağustos'a kadar İstanbul Devlet Tiyatromuzun 'Turta Girmemiş Orman' oyunuyla sırasıyla Batman Merkez, Siirt Merkez ve Baykan, Bitlis Merkez ve Tatvan, Van Merkez ve Gevaş, Kars Merkez ve Susuz, Ardahan Merkez ve Hanak'ta olacak. 19 ve 20 Ağustos'ta yine İstanbul Devlet Tiyatromuzun büyük ilgi gören oyunu 'Bir Nefes Dede Korkut' oyunu Ağrı Merkez ve Patnos'ta sahnelenecek."

Bu yıl Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü olduğunu anımsatan Yavuz, "Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü öncesi zaferin kazanıldığı ve Anadolu'nun kapılarının milletimize açıldığı Muş Malazgirt'te Kamyon Tiyatrosu, 23-24-25 Ağustos'ta seyirciyle buluşacak. Kamyon Tiyatromuz, 26 Ağustos günü de Muş'ta Malazgirt Zaferi kutlamaların bir parçası olacak." ifadesini kullandı.

Yavuz, Malazgirt Zaferi kutlamalarında, İstanbul Devlet Tiyatrosunun büyük ilgi gören oyunu "Bir Nefes Dede Korkut"un sergileneceğini aktardı.