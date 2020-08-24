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Aktüel Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor
Aktüel

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

Etkinlikler kapsamında Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde belediyeler yöresel ürünlerini tanıttı, Malazgirt'te ise çocuklar tiyatro ile buluştu

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:05:58 -
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

BİTLİS (AA) - Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen etkinliklerle devam ediyor.

Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki etkinlik alanına gelen vatandaşlar, bir çok ilden belediyenin yöresel ürünlerini sergilediği çadırları dolaş'ı, sergilenen oyunları izledi.

Çocukların oluşturulan oyun alanlarında geleneksel oyunları oynadığı etkinliklerde, yetişkinler de at binerek ok attı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İfrah Tunay, AA muhabirine, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle büyük bir organizasyonun düzenlendiğini söyledi.

Çok güzel etkinliklerin yapıldığını, illerin kültürlerini ve yöresel ürünlerini tanıtma imkanı bulduğunu aktaran Tunay, "Burada jandarma atlı birlikleri gösteri yapıyor. Farklı şehirlerden 36 çadır var. Ahlat, Anadolu'daki en önemli şehirlerden biri. Misafirperverliğinden dolayı Ahlat ve Bitlis belediyelerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Erdem İskenderoğlu ise Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Belediye olarak kültürleri ve yöresel ürünleriyle etkinliklere katıldıklarını belirten İskenderoğlu, "Pandemi süreci olmasına rağmen güzel bir organizasyon olmuş. Etkinliler sağlıklı bir şekilde yürütülüyor. Bu etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah illeri ki yıllarda pandemisiz bir şeklide organizasyon yapacağız. Trabzon şehrini burada anlatmaktan büyük keyif duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Malazgirtli çocuklar tiyatroyla buluştu

Malazgirt'te ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında çocuklar tiyatroyla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Malazgirt'te sahnelenen "Bir Nefes Dede Korkut" oyunuyla çocuklar tiyatro izlemenin keyfini yaşadı.

Tiyatronun sihirli dünyasında yolculuğa çıkan minikler, güldürürken eğiten oyunlarla neşeli saatler geçirdi.

Etkinlikler kapsamında "Gezen Sinema" çocuklar için Rafadan Tayfa gösterimi gerçekleştirdi.

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