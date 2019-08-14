Malazgirt Zaferi'nin 948. yılına görkemli kutlama

BİTLİS/MUŞ (AA) - ŞENER TOKTAŞ / İBRAHİM YALDIZ - Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlama etkinliklerinin düzenleneceği alanlarda çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Urartulardan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için son hazırlıklar yapılıyor.

Çarho mevkisindeki "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı" ve yaklaşık 30 kıl çadırın kurulacağı 400 dönümlük alanda, yağlı ve karakucak güreşleri, okçuluk yarışmaları ve atlı okçuluk faaliyetlerinin yapılacağı bölümler oluşturuluyor.

Dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam"dan biri olan Ahlat, Malazgirt ruhunun yeniden yaşatılması için 3 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt'te de etkinliklerinin yapılacağı "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda hummalı çalışma yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin her yerinden binlerce kişinin katılacağı etkinliklerin yapılacağı Danişmentgazi Mahallesi'ndeki 70 bin metrekarelik alanda, giriş kontrol ünitesi, 250 otobüslük otopark, ikram kontrol alanı, tuvalet, şadırvan, giriş takı, 250 metre uzunluğunda fetih yolu, namazgah, 100 bin kişilik merasim ve hitabet alanı, protokol dinlenme yeri, 8 helikopter pisti ve protokol otoparkı inşa ediliyor.

- "Devletin birliği ve bütünlüğünü hep beraber yaşayacağız"

Ahlat Belediye Başkanı Abdülalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl binlerce kişiyi ağırladıkları "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nda çalışmaların büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Bölgedeki bütün çalışmaları en ince detayına kadar kontrol ettiklerini, alandaki derenin ıslahını tamamladıklarını belirten Çoban, "Obamızdaki çadırları kurduk. 50 ilden sanatçıları ilimizde ağırlayacağız. Ortak kültürümüzü ifade edecek sanatsal faaliyetlerimiz için sanat bahçemizi oluşturuyoruz. Tüm faaliyetlerin yapılacağı alanları tamamladık. Ahlat, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir buluşma noktası. 3 gün sürecek etkinlikler çok verimli geçecek. 1071'in ruhaniyetini yaşayacağımız bir festival gerçekleştiriyoruz. Burada devletin birliğini ve bütünlüğünü hep beraber yaşayacağız, yaşatacağız." diye konuştu.

Geçen yıl 3 gün süren etkinliklere 45 bin kişinin katıldığını, bu yıl sayının artmasını beklediklerini ifade eden Çoban, şunları kaydetti:

"İnsanımızı kucaklayacağımız, birliğimizi ve dirliğimizi yaşatacağımız, bin yıllık kardeşliğimizi muhafaza edeceğimiz bir kültürel hazinenin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Sadece festival alanı değil, İslam aleminin en büyük külliyesi olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 8 bin taş kitabenin insanımızla buluşacağı bir şansı da oluşturuyoruz. Anadolu baki yurdumuz. Bu yurda Allah'ın izniyle hiçbir kem gözün bakmasına da fırsat vermeyeceğiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi ve dirliğimizi de koruyacağız. Bu, yaşanması gereken bir festivaldir. Herkesi buraya davet ediyorum çünkü bunlar ender görülebilecek etkinliklerdir."

- "Amacımız bir festival havası oluşturmak"

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da 19-25 Ağustos'ta ilçe merkezindeki Zafer Anıtı ve Kale Parkı'nda çocuk ve gençler için etkinlikler hazırladıklarını söyledi.

Okçular Vakfının destekleriyle düzenlenecek etkinlikler kapsamında ilçede konserlerin de verileceğini aktaran Altın, şöyle konuştu:

"Erzurum Belediyesinin destekleriyle ilçemize aşıklar gelecek, sıra geceleri düzenleyeceğiz. Bu etkinlikleri ilçe merkezindeki alanda yapacağız. Amacımız 26 Ağustos'a kadar ilçede bir festival havası oluşturmak. Cumhurbaşkanımızın geleceği 26 Ağustos'ta Milli Park'ta buluşacağız. Milli Park'taki çalışmalar Valimiz İlker Gündüzöz ve Kaymakamımız Emre Yalçın'ın katkılarıyla devam ediyor. Geçen yıla göre daha güzel bir alanda kutlamaları yapacağız."