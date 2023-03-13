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Dünya Malavi'de Freddy Kasırgası! Ölü ve kayıplar var
Dünya

Malavi'de Freddy Kasırgası! Ölü ve kayıplar var

Malavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 20:02:00 -
Malavi'de Freddy Kasırgası! Ölü ve kayıplar var

Malavi'de Freddy Kasırgası nedeniyle yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Ulusal Afet Yönetim İdaresi Müdürü Charles Kalemba, The Daily Times'a yaptığı açıklamada, felaket nedeniyle ölenlerin sayısının 40 civarında olduğunu, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Şiddetli rüzgar ve yağmurun yol açtığı sellerden ötürü Blantyre kentinde onlarca ev zarar gördü. Ayrıca, taşkın ve selden ötürü kentin içerisindeki bazı bölgelere erişim sağlanamadığı bildirildi.

Bazı bölgelerde eğitime ara verildiği ülkenin komşusu Mozambik'te de fırtınanın etkisi halen devam ediyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.
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Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişinin olumsuz etkilendiği ilk kasırgada onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

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