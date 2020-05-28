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Aktüel

Malavi'de 400 kişi karantina merkezinden kaçtı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 01:36:13 -
Malavi'de 400 kişi karantina merkezinden kaçtı

ABUJA (AA) - Malavi'nin Blantyre kentinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan karantina merkezinden 400 kişinin firar ettiği bildirildi.

Yetkililer, Güney Afrika'dan dönen 400 kişinin Blantyre'deki Kamuzu Stadyumu'nda kurulan karantina merkezinden kaçtığını açıkladı.

Kentin her bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiği, kaçanların bulunması için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

Malavi'de şimdiye kadar 101 Kovid-19 vakası görülürken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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