  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Malatya'yı üzen ölüm

Araba sandığı sopayla Malatya caddelerinde gün boyu dolaşan ve halkın "Mercedes Kadir" olarak tanıdığı 34 yaşındaki Fatih Kaydı, akşam saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2020-04-18 23:40:00 -
Malatya'yı üzen ölüm

Malatya'da gününü yaklaşık 3 metre uzunluğundaki kavak ağacından yapılan sopanın üzerinde geçiren "Mercedes Kadir" lakaplı Fatih Kaydı hayatını kaybetti. Kaydı'nın KOAH hastası olduğu ve uzun süredir rahatsız olduğu biliniyordu.

Son olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nde balmumundan yapılan heykeli ile de kentin sevilen yüzü olan Fatih Kaydı'nın ölüm haberini ise Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit paylaştı. Akşam evde rahatsızlanınca ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 'Mercedes Kadir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklayan Muhtar Yiğit, "Ah Mercedes Kadirim ah. Bir güzel gülüşün birde tertemiz kalbin kaldı. Mercedes Kadir'imizi kaybettik, Malatya'mızın ve sevenlerinin başı sağ olsun" diyerek acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzun süredir KOAH tedavisi görüyordu

Uzun süre KOAH hastası olan Kaydı, geçtiğimiz aylarda da rahatsızlanmış ve hastanede uzun süre tedavi altında kalmıştı. Kaydı'nın vefat haberinin ardından siyasetçisinden, bürokratına birçok isim sosyal medyada üzüntülerini dile getirirken, binlerce Malatyalı da vefat haberinin ardından başsağlığı dileklerini iletti.

Arabası zannettiği metrelik sopası ile kenti karış karış geziyordu

Malatya'da hemen hemen her kesimin yakından tanıdığı bir isim olan Mercedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı, küçüklükten beri arabası zannettiği yaklaşık 3 metrelik sobası ile kenti dolaşıyordu. Sobasını çeşitli araç süsleri ile de süsleyen Mercedes Kadir, kentin adeta maskotu durumundaydı.

Malatya'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı!
Malatya'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı!

Gündem

Malatya'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı!

30 büyükşehir ve Zonguldak için yeni karar! Bu gece başlıyor
30 büyükşehir ve Zonguldak için yeni karar! Bu gece başlıyor

Gündem

30 büyükşehir ve Zonguldak için yeni karar! Bu gece başlıyor

18 Nisan 2020 itibariyle Türkiye'nin son koronavirüs tablosu
18 Nisan 2020 itibariyle Türkiye'nin son koronavirüs tablosu

Gündem

18 Nisan 2020 itibariyle Türkiye'nin son koronavirüs tablosu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kadir ARI

Mekanı cennet olsun. Sevgi dolu biri daha uçtu gitti. Tüm hemşerilerimin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun.
  • Yanıtla
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı