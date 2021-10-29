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Spor Malatyaspor'un kaptanı sakatlandı
Spor

Malatyaspor'un kaptanı sakatlandı

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da savunma oyuncusu kaptan Sadık Çiftpınar'ın sakatlandığı ve 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 14:54:00 -
Malatyaspor'un kaptanı sakatlandı

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın sakatlandığı ve 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 7-10 gün sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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