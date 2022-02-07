Malatyaspor teknik direktörü son dakika: Marius Sumudica ayrıldı mı?

Malatyaspor, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarını ayırdığını duyurdu. Malatyaspor iyi bir sınav veremeyen Sumudica futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Teknik hoca Marius Sumudica, geçtiğimiz günlerde Antalya kampında yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor’a geldiği için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti. Peki Marius Sumudica kimdir? Sumudica kaç yaşında, nereli? İşte Sumudica'nın kariyeri...

Marius Sumudica kimdir?

Marius Sumudica, 4 Mart 1971'de Bükreş'te dünyaya geldi. Sumudica, Rumen teknik direktör ve Santrfor mevkisinde oynamış eski bir futbolcudur. Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübünü çalıştırmaktaydı. Bir açıklamasının ardından Gaziantep Fk, Rumen teknik direktör ile yollarını ayırdı.

Marius Sumudica kariyeri!

1988-1996 - Sportul Studențesc

1992-1993 Dacia Unirea Brăila (kiralık)

1993-1994 Corvinul Hunedoara (kiralık)

1996-1999 - Rapid Bükreş

1999-2001 - Marítimo

2001-2002 - Rapid Bükreş

2002-2004 - Debrecen

2004 - Omonia Lefkoşa

2004-2005 - UTA Arad

2005 - Gloria Bistrița

Marius Sumudica hangi takımları çalıştırdı?

2008 - Național Bükreş

2009 - CSM Ploieşti

2009 - Farul Constanţa

2010 - Gloria Bistrița

2010-2011 - Rapid Bükreş

2011 - Kavala

2011 - Astra Ploieşti

2011-2012 - Brașov

2012 - Vaslui

2012 - Universitatea Cluj

2012-2013 - Al-Shaab Sharjah

2014-2015 - Concordia Chiajna

2015-2017 - Astra Giurgiu

2017-2018 - Kayserispor

2018-2019 -Al-Shabab Riyad

2019- 2022 Gaziantep FK