Malatyaspor teknik direktörü son dakika: Marius Sumudica ayrıldı mı?
Son dakika haberine göre; Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sumudica ile yollar ayrıldı. Malatyaspor hocası Sumudica, iyi bir sınav veremedi. Sumudica yönetiminde 14 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. Peki Marius Sumudica kimdir? Marius Sumudica nereli kaç yaşında? Marius Sumudica hangi takımları çalıştırdı? İşte Marius Sumudica'nın hayatı, kariyeri.
Malatyaspor, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarını ayırdığını duyurdu. Malatyaspor iyi bir sınav veremeyen Sumudica futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Teknik hoca Marius Sumudica, geçtiğimiz günlerde Antalya kampında yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor’a geldiği için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti. Peki Marius Sumudica kimdir? Sumudica kaç yaşında, nereli? İşte Sumudica'nın kariyeri...
Marius Sumudica kimdir?
Marius Sumudica, 4 Mart 1971'de Bükreş'te dünyaya geldi. Sumudica, Rumen teknik direktör ve Santrfor mevkisinde oynamış eski bir futbolcudur. Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübünü çalıştırmaktaydı. Bir açıklamasının ardından Gaziantep Fk, Rumen teknik direktör ile yollarını ayırdı.
Marius Sumudica kariyeri!
1988-1996 - Sportul Studențesc
1992-1993 Dacia Unirea Brăila (kiralık)
1993-1994 Corvinul Hunedoara (kiralık)
1996-1999 - Rapid Bükreş
1999-2001 - Marítimo
2001-2002 - Rapid Bükreş
2002-2004 - Debrecen
2004 - Omonia Lefkoşa
2004-2005 - UTA Arad
2005 - Gloria Bistrița
Marius Sumudica hangi takımları çalıştırdı?
2008 - Național Bükreş
2009 - CSM Ploieşti
2009 - Farul Constanţa
2010 - Gloria Bistrița
2010-2011 - Rapid Bükreş
2011 - Kavala
2011 - Astra Ploieşti
2011-2012 - Brașov
2012 - Vaslui
2012 - Universitatea Cluj
2012-2013 - Al-Shaab Sharjah
2014-2015 - Concordia Chiajna
2015-2017 - Astra Giurgiu
2017-2018 - Kayserispor
2018-2019 -Al-Shabab Riyad
2019- 2022 Gaziantep FK