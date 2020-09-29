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Spor Malatyaspor kötü gidişata 'dur' demek istiyor
Spor

Malatyaspor kötü gidişata 'dur' demek istiyor

Süper Lig’de 2020 yılında şu ana kadar oynadığı 20 maçta sadece 2 galibiyet alan Yeni Malatyaspor, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:46:00 -
Malatyaspor kötü gidişata 'dur' demek istiyor

1986’da kurulan ve 2010’da Yeni Malatyaspor adını alan sarı-siyahlı takım, ilk kez 2017-2018 sezonunda Süper Lig’e adım attı. Süper Lig’deki ilk sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamlayan, ikinci sezonunda ise gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Malatya temsilcisi, ligi 47 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’nde yer alabilmek için ön eleme maçları oynamıştı. Bu sezon ise oynadığı üç maçta, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak hayal kırıklığı oluşturdu.

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