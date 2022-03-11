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Spor Malatyaspor başkanı kaza yaptı!
Spor

Malatyaspor başkanı kaza yaptı!

Süper Lig takımlarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 16:03:00 - 2022-03-11 16:29:34
Malatyaspor başkanı kaza yaptı!

Süper Lig takımlarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi.

Alınan bilgiye göre Adil Gevrek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kendi kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kayarak etrafında dönen araç, bariyerlere çarparak durabildi. Genel durumu iyi olan Adil Gevrek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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