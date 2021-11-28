Malatya'nın Arapgir ilçesi artık tescilli!

En fazla tarihi eseri tescilli ilçeler arasında yer alan ve doğa güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri çeken Malatya’nın Arapgir ilçesinin, önemli bir üyeliğe kabul edilmesi memnunlukla karşılandı.

İtalya'da düzenlenen, yavaş kent, sakin şehir manasına gelen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısı sonunda Türkiye’den 3 yer yavaş ve sakin şehirliğe kabul edildi. Uluslararası Koordinasyon Komitesi, İtalya’da toplantı ve Türkiye’den, aralarında Malataya’nın Arapgir ilçesinin de bulunduğu İzmir Foça ve Bursa İznik olmak üzere üç ilçenin Cittaslow üyelik başvurusunu inceledi ve ile bu ilçelerin Cittaslow kriterlerini karşıladığını ve üyeliklerinin kabul edildiğini açıkladı.

En fazla tarihi eseri tescilli ilçeler arasında yer alan ve doğa güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri çeken Malatya’nın Arapgir ilçesinin, önemli bir üyeliğe kabul edilmesi memnunlukla karşılandı.