Malatya’dan Paris’e başarı hikayesi Plastik yerine kayısı çekirdeği

Kayısı çekirdeği kabuğundan plastik yerine kullanılabilen biyobazlı malzeme geliştiren Türk girişimci Merve Canpolat, Paris'te katıldığı JEC World 2026 Fuarı'nda uluslararası firmalarla görüşerek ihracat ağını genişletmeyi hedefliyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan gıda mühendisi Merve Canpolat, 2015 yılında oğlunun böbreklerinde sorunla dünyaya gelmesinin ardından bunun neden olabileceğine dair araştırmalar yaptığı sırada özellikle plastiklerde bulunan bisfenol türevi kimyasalların çocuklarda organ hasarına yol açabileceğine dair çok sayıda akademik çalışmayla karşılaştığını ve bu durumun kendisini biyobazlı alternatif malzemeler geliştirmeye yönelttiğini söyledi.

Canpolat, araştırmaları sonucunda kayısı çekirdeği kabuğundan doğal bir malzeme geliştirdiklerini belirterek, 2022 yılında şirketini kurduğunu ancak 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle projesinin sekteye uğradığını anlattı.

DEPREMLE BİRLİKTE ÇALIŞMALAR GECİKTİ

Girişimci Merve Canpolat, deprem sürecine kadar proses hatlarını kurduklarını, AR-GE'yi tamamlayıp bir üst seviyeye çıkacakken yaşanan deprem felaketi nedeniyle 8 ay boyunca hiç çalışamadıklarını ve ardından 2023 yılının aralık ayında Eskişehir'deki üniversite laboratuvarlarında çalışmalara tekrar başladıklarını belirtti.

Projelerinin tamamen doğal bir çözüm olduğunu aktaran Canpolat, kayısı çekirdeği kabuğu kullanarak plastik yerine doğada çözünebilen, insan sağlığına zarar vermeyen biyobazlı malzemeler ürettiklerini, burada ham maddeyi granül olarak oluşturduklarını ve sonrasında bunu istenilen forma da dönüştürebildiklerini dile getirdi.

KAVANOZ KAPAĞI ELBİSE ASKISI

Canpolat, yaptıkları çalışmalara örnek vererek, "Örneğin kavanoz kapağı yapabiliyoruz. Artık plastik kavanoz kapakları yerine kayısı çekirdeği kabuğundan kavanoz kapakları kullanabileceğiz. Yine kıyafetlerimizi asarken kullandığımız askıda bile artık kayısı çekirdeği kabuğundan üretilmiş askılar kullanabileceğiz. Onun haricinde aklınıza gelebilecek plastik olan her şeyi kayısı çekirdeği kabuğu ile ürettiğimiz biyobazlı kompozit malzeme ile çok kolay değiştiriyor olabileceğiz. Aklınıza gelebilecek her sektöre aslında uyumlandırabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk aylarında iç pazara ilk satışlarını yaptıklarını kaydeden Canpolat, ihracatlarına ise 2024 yılında başladıklarını, bundan dolayı dış pazara iç pazardan önce açıldıklarını söyledi.

İHRACAT HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ

Canpolat, iç pazardaki satışlarına dair "Halk Yatırım'dan 'Fonla Büyüsün' ile yatırım aldık ve bununla Malatya'da 4 ton kapasiteli üretim tesisi kurduk. Sonrasında da geçen yıl sürekli ürünlerimizi denettik, birçok firma ile işbirliği yaptık, geri bildirimler aldık. İlk faturamızı da bu sürecin sonunda iç pazarda bu yılın başında kestik. Malatya'da 325 metrekarelik bir alanda çalışıyoruz." diye konuştu.

Paris'te geçen yıl ve bu yıl katıldıkları JEC World Fuarı'nda birçok uluslararası firma ile görüştüklerini ve bunun da ihracat hedeflerini büyüttüğünü anlatan Canpolat, şunları kaydetti:

"Avrupa burada kendi ihtiyacını karşılayamadığından dolayı özellikle biyokompozit malzemelerde, bu noktada biz avantajlı durumdayız. Avrupa'da da birçok noktada, geçen yıl ve bu yıl da katıldığımız JEC World 2026 Fuarı'nda işbirliği sağlıyoruz. Geçen yıl Paris'teki bu fuara katıldığımızdan dolayı Avrupa'ya ihracatımızı gerçekleştirdik. Buraya bir Türk firması olarak katılmaktan çok mutluyuz. Geçen yıl da imzaladığımız anlaşmalar ile yurt dışı satışların hepsini bu fuar sağladı. Buradaki kurduğumuz network sağladı."

MALATYA’DAN BAŞLAYAN YOLCULUK AVRUPA’DA

Fuara katılım amaçlarına değinen Merve Canpolat, Fransa'nın şu anda Avrupa İnovasyon Merkezi'nin Materyal Geliştirme Merkezi olarak konumlanmış bir ülke olduğunu ve materyal biliminin birçok sektörle de bağlantılı olduğu için Fransa'daki JEC Fuarı'nın kendileri için çok kıymetli olduğunu ve bu sayede sadece Fransa üzerinde değil Avrupa'daki tüm biyokompozitçilerin, biyomateryelcilerin hepsinin fuarda toplandığını anlattı.

Canpolat, Paris'teki fuara İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) aracılığıyla katıldıklarını belirterek, "Bizim gibi Malatya'da kurulmuş olan, deprem gibi nedenlerden yarışa 1-0 eksik başlayan bir girişim bile Paris'e gelip girişimini tanıtabiliyor, bu çok kıymetli, çok değerli, onlara çok teşekkür etmek istiyorum." dedi.

G.KORE VE FRANSA’YA İHRACAT

Projeleriyle KOSGEB ve TÜBİTAK'tan da destek aldıklarını, devlet desteklerinin çok önemli olduğunu ifade eden Canpolat, "Malatya'dan çıkıp buralara geldik, bundan dolayı çok mutluyum. Burada hedef uluslararası en az 5 firmayla NDA (ortak iş için gizlilik sözleşmesi) sözleşmesi imzalamak istiyorum, en az 2 tane firmaya satış gerçekleştirmek istiyorum. Böyle hedefler koydum kendime. Fuarda ilgi çok yoğun, bu da çok hoşuma gitti. Güzel işler çıkacaktır diye umut ediyorum." diye konuştu.

Canpolat, bu zamana kadar Güney Kore ve Fransa'ya ihracat gerçekleştirdiklerini ancak hedeflerini sürekli büyüttüklerini aktardı.

Diğer ülkelerle de görüşmeler yaptıklarını anlatan Canpolat, "İhracat kanallarımızı daha da geliştirmek istiyoruz. Fransa'da özellikle lüks markalar olsun otomotiv sanayindeki firmalar olsun çok ilgililer, kendileri bize ulaşıyor. Şu anda Asya pazarında da ciddi bir yönelimin olduğunu söyleyebiliriz ve bu gidişatın da bizler açısından çok güzel olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Canpolat, girişimcilere şu tavsiyelerde bulundu: "Bu süreç zorlu bir süreç. Girişimcilik için çok fedakarlık yapmanız gerekiyor. Herkes 8-5 çalışabilir ama girişimcilik için böyle bir şey yok. Kadınlar cesaretli olmalı. Kaybetme korkularını yenmeli ve vazgeçmemeliler. Bu iş bir de sabır işi. Sabretmek gerekiyor. Ben mesela depremde 8 ay boyunca sabrettim, çalışamadan bekledik. Bu çok zor ama sabredince sonunda çok güzel şeyler görüyorsunuz."