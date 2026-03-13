Villa Kraliçesi’ne mübaşir tokadı: Ahmet Taşgetiren’e ahiretlik soru

ALİ KARAHASANOĞLU

İki villa rüşvet olarak alınmış..

Tek kelime eden yok.

Dilek hanım, yani iki villanın kraliçesi (Kendisi bilgisi olmayabilir. Sonuçta İmamoğlu A.Ş. bir aile şirketi. O da ailenin kraliçesi) duruşma salonunu, çıktıkları bir turistik gezi alanı sanmış.. Sağdan soldan fotoğraflar çekiyor.

Mübaşir hatırlatıyor, iki villayı rüşvet olarak alan adamın karısına: “Duruşma salonu içinden fotoğraf çekilmemesi lazım.”

Dilek hanım cevap veriyor: “Sizin aileniz, çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Siz nasıl insanlarsınız? Bir taneniz suçsuz yatsın içeride, bir gece yatabiliyor musunuz bakalım. Bu insanlar bir yıldır suçsuz yere içerde.”

Mübaşirimiz ne cevap verdi bilmiyorum.

Ama “Suçsuz yere içerde” ifadesine takıldım.

Yani, Dilek hanım kararı vermiş.

Mahkemenin yaptığı yargılamaya hiç gerek yok. Devletin binlerce hakim ve savcı ile adale hizmetini organize etmesine gerek yok. Eşlere soralım, “Kocan suçlu mu?” diye. Onlar cevap versinler, ona göre hareket edelim.

Veya..

