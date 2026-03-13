İBB yolsuzluk davasında konuşan ilk itirafçı Ekrem’i işaret etti: Rüşveti yukarısı istedi

Buğra Kardan İstanbul

407 sanığın yargılandığı İBB’ye yönelik yolsuzluk davasının dördüncü duruşmasına itiraflar havada uçuştu. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’nda görülen duruşmada, Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat, mega şehre ahtapot gibi çöken çetenin başı Ekrem İmamoğlu’nun ördüğü dev rüşvet ağını deşifre etti.

EMEKLİLİĞE ZORLANMIŞ

Çetenin başı İmamoğlu’nun foyasını bir bir ortaya döken Polat, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın da kirli adımlarını tek tek paylaştı. Polat, “Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas beni yanına çağırdı. Bana bir liste verdi ve ‘Bunlar alınacak’ dedi. Ben de ‘İnsanlardan ne diye para isteyeceğiz’ diye sordum. ‘Yukarıdan istiyorlar’ cevabını verdi. Ben kendisine böyle bir şey yapmayacağımı söyledim” ifadelerini kullandı. Sonrasında Ali Sukas’ın mobbinge başladığını, kendisi için “Sağda solda çok konuşuyor” dediğini, çareyi Ekrem İmamoğlu’yla görüşmekte bulduğunu kaydeden Polat, “Murat Dağdeviren’e söyledim. ‘Tamam’ dedi. Fatih Keleş’e ve İmamoğlu’na bahsettiğini belirtti. Yine ses çıkmayınca Ertan Yıldız’a tekrar ulaşmaya çalıştım. O sırada Yıldız’ın kuzeni Üretim ve Planlama Müdürü Duygu Hanım gelip, ‘Ümit Bey emeklisiniz, gençlerin önünü açsanız’ tarzında farklı söylemlerde bulundu. Ali Sukas, Ağaç AŞ hakkında yapılan haberleri bile benden biliyordu” şeklinde konuştu. Savcı tarafından iddianamede yer alan Ağaç AŞ’nin hak ediş hareketliliğine dair tablo gösterilince Polat’ın dilinden “Daha yoğun istemiştir parayı. Bilmiyorum” cümleleri döküldü. Bu cümlelerin ardından salonda sesler yükseldi.

AHLÂKSIZ TEKLİF

Cezaevinde iken CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek’ın kendisini ziyarete geldiğine de dikkat çeken Polat, “Bana ‘Manavgat’tan geliyorum oradaki olay tamamen kumpastı’ dedi. Ben de ‘Bilmiyorum, ama genel müdürümüz’ dedi. Kızımı yurt dışında okutmak istediğimi öğrenmiş. Bana ‘Her ne kadar milletvekili olsam da dışarıda bir iş insanıyım’ dedi. Ben de istemediğimi söyledim. Kim olduğunu bilmiyordum. Jandarmadan öğrendim” diye konuştu. Mahkemede sanığa soruşturma aşamasında verdiği ifade anımsatıldı. O ifadede Ali Sukas’ın kendisini odaya çağırarak neler diyeceğine dair konuşma yaptığı hatırlatıldı. Bunun üzerine Ümit Polat, “Tutuklanma olayları olunca çağırdı. Murat Or ve şirket avukatı da vardı. Sukas, ‘Bizi mutlaka ifadeye çağıracaklar. Kesinlikle kimseden para istemedim o minmalde ifade vermeniz bekliyorum’ dedi. Ben ‘Savcı çağırırsa bildiğim neyse onu söylerim’ dedim. Devam eden süreçte 28 Mayıs’ta ifade verdim. 16 Haziran’da işten çıkarıldım” şeklinde konuştu.

Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın avukatı, Polat’a “Müvekkilimin para aldığına dair herhangi bir şey gördünüz mü” sorusunu ise Polat, “Para olarak doğrudan görmedim. Çantayla gelip, boş çıkanları gördüm” şeklinde cevapladı.

EKREM’İN BÜLBÜLLERİ

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, bazı basın mensuplarının, ilk oturumun sona ermesinin ardından salondan çıkarıldığı sırada Ekrem İmamoğlu’na soru sorması ve verilen cevabın haberleştirilmesine atıfta bulunarak, iyi niyetinin suiistimal edildiğini söyledi. Aylan, basın mensuplarına, sanık avukatlarının yanındaki masalardan kalkarak, kendileri için salonun en arka bölümünde ayrılan yere geçmelerini söyledi.

Başkan, duruşmanın ilk kısımda da zaten basın mensuplarına arka bölümündeki bu alanın ayrıldığını kaydetti. Basın mensupları ve bazı avukatlar ile izleyiciler, alanın hem uzak olması hem de bilgisayar koyacak masaların bulunmaması nedeniyle karara itiraz etti. Gazetecilerin, bir daha duruşma salonunda röportaj yapmayacaklarını belirtmesi üzerine başkan, gazetecilerin bulunduğu avukatlarının yanındaki bölümün boşaltılması için jandarma personeline talimat vererek, duruşmayı 10 dakika erteledi. Bu esnada bazı basın mensupları kendileri için gösterilen alana geçerken, bazıları da karara direndi. Salondaki gerginliğin büyümesi üzerine Mahkeme Başkanı Aylan, düzenin sağlanamadığı gerekçesiyle duruşmayı 16 Mart Pazartesi gününe ertelediklerini açıkladı.