İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! Jandarmadan dev narkotik operasyonu!
Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Silivri ilçesinde uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda; bir milyon 400 bin adet uyuşturucu hap, 80 kg ham madde (yaklaşık 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verildi.