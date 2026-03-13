  • İSTANBUL
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! Jandarmadan dev narkotik operasyonu!
Yerel

İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! Jandarmadan dev narkotik operasyonu!

İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! Jandarmadan dev narkotik operasyonu!

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Silivri'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği dev operasyonda, gençliğimizi zehirlemeye çalışan müfsitlerin inine girdi. Operasyonda tam 1 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 2 milyon 400 bin adet daha hap üretilebilecek 80 kilogramlık ham madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da jandarma tarafından icra edilen narkotik operasyonunda bir milyon 400 bin adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilmeye yarayan 80 kilogramlık ham madde ele geçirildiğini ve 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Silivri ilçesinde uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda; bir milyon 400 bin adet uyuşturucu hap, 80 kg ham madde (yaklaşık 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verildi.

