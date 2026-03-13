İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! Jandarmadan dev narkotik operasyonu!

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da jandarma tarafından icra edilen narkotik operasyonunda bir milyon 400 bin adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilmeye yarayan 80 kilogramlık ham madde ele geçirildiğini ve 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Silivri ilçesinde uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda; bir milyon 400 bin adet uyuşturucu hap, 80 kg ham madde (yaklaşık 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verildi.