Trump'tan İran'a ağır tehdit! "Onları öldürmek ne büyük onur!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran rejimini her anlamda tamamen yok ettiklerini savunarak, "Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz. Bu akıl hastası alçakların başına bugün ne geleceğini izleyin" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan İran’a karşı saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. İran’ın "terörist rejimini" askeri, ekonomik ve diğer her anlamda tamamen yok ettiklerini savunan Trump, ABD basınına sitem ederek, "Ancak başarısız New York Times’ı okursanız, kazanmadığımızı yanlış bir şekilde düşünebilirsiniz" dedi.

"Onları öldürmek ne büyük onur"

İran’ın donanmasının, hava kuvvetlerinin, füzelerinin, insansız hava araçlarının ve diğer her şeyinin imha edildiğini ve liderinin öldürüldüğünü kaydeden Trump, "Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz. Bu akıl hastası alçakların başına bugün ne geleceğini izleyin. 47 yıldır dünyanın dört bir yanında masum insanları öldürüyorlar ve şimdi ben, ABD’nin 47’nci başkanı olarak onları öldürüyorum. Bunu yapmak ne büyük bir onur" ifadelerini kullandı.