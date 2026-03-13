  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu! İsrail kan içmeye doymuyor! İsrail'in Lübnan saldırısında 6 kişi öldü İlber Ortaylı yoğun bakımda! Ailesinden açıklama geldi İran'dan ABD'ye "nükleer" dersi: "Kavrayamıyorlar!" ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu! Büyük kayıp veriyor: ABD'ye ait askeri uçak komşu ülkeye düştü! Adıyaman'a füze düştü! Tokat Valiliği’nden deprem açıklaması! Adana'da sirenler çaldı: İncirlik Üssü yakınlarında patlama iddiası! Hürmüz'ün etkisi ekonomileri vurdu! ABD'den Rus petrolü kararı
Gündem Trump'tan İran'a ağır tehdit! "Onları öldürmek ne büyük onur!"
Gündem

Trump'tan İran'a ağır tehdit! "Onları öldürmek ne büyük onur!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Trump'tan İran'a ağır tehdit! "Onları öldürmek ne büyük onur!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran rejimini askeri ve ekonomik olarak tamamen yok ettiklerini savunarak, ellerinde eşsiz bir ateş gücü ve sınırsız mühimmat olduğunu ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran rejimini her anlamda tamamen yok ettiklerini savunarak, "Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz. Bu akıl hastası alçakların başına bugün ne geleceğini izleyin" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan İran’a karşı saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. İran’ın "terörist rejimini" askeri, ekonomik ve diğer her anlamda tamamen yok ettiklerini savunan Trump, ABD basınına sitem ederek, "Ancak başarısız New York Times’ı okursanız, kazanmadığımızı yanlış bir şekilde düşünebilirsiniz" dedi.

 

"Onları öldürmek ne büyük onur"

İran’ın donanmasının, hava kuvvetlerinin, füzelerinin, insansız hava araçlarının ve diğer her şeyinin imha edildiğini ve liderinin öldürüldüğünü kaydeden Trump, "Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz. Bu akıl hastası alçakların başına bugün ne geleceğini izleyin. 47 yıldır dünyanın dört bir yanında masum insanları öldürüyorlar ve şimdi ben, ABD’nin 47’nci başkanı olarak onları öldürüyorum. Bunu yapmak ne büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

ABD Senatosunda karşı ses Trump'ın dansözlüğünün onlar da farkında
ABD Senatosunda karşı ses Trump'ın dansözlüğünün onlar da farkında

Dünya

ABD Senatosunda karşı ses Trump'ın dansözlüğünün onlar da farkında

‘Yükseldikçe daha fazla kazanıyoruz’ Petrol fiyatları emperyalist Trump'ı coşturdu
‘Yükseldikçe daha fazla kazanıyoruz’ Petrol fiyatları emperyalist Trump'ı coşturdu

Dünya

‘Yükseldikçe daha fazla kazanıyoruz’ Petrol fiyatları emperyalist Trump'ı coşturdu

İran’dan Trump’a sert mesaj! "Bu ağır yanlışın bedelini ödeyeceksiniz"
İran’dan Trump’a sert mesaj! “Bu ağır yanlışın bedelini ödeyeceksiniz”

Dünya

İran’dan Trump’a sert mesaj! “Bu ağır yanlışın bedelini ödeyeceksiniz”

Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı
Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı

Dünya

Trump'ın uykusunu kaçıracak saldırı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

3.Abdülhamid

Seninde sonun yaklaşıyor, sabret.

SAPIK SIYONIST EPSTEIN CETESI VE MOSSAD ELIYKLE UCKURUNDAN SOYKIRIMCI SAPIK SIYONISTLERE YAKALANMIS SAPIK TRUMPH... SIYOKUST SOYKIRIM SUCLARININ KUDUZ FAILLERINDENIL OLMGSTUR

Once SAPIK SIYONIST ISRAIL diyem herkes uslam insanlik istikkal Turkiye dusmanidir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23