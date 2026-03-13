Görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırdı: Hastasıyla tartışan doktordan skandal ötesi sözler

İzmir'de bir aile hekimliğinde doktor ile hasta arasında yaşanan tartışma mahkemeye taşındı; 66 bin TL para cezası verilen vatandaş karara itiraz ederek hakaret etmediğini savundu. Ortaya çıkan görüntülerde hastanın "Bana geri zekalı diyemezsin" sözlerine, doktorun "Derim öylesin çünkü" diyerek karşılık verdiği duyuluyor. Doktorun yanındaki kişi ise "Böyle yapıp sonra da kimler gelip bizim elimizi öptü" diyor.