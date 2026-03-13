  • İSTANBUL
Gündem

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Hastasıyla tartışan doktordan skandal ötesi sözler

İzmir'de bir aile hekimliğinde doktor ile hasta arasında yaşanan tartışma mahkemeye taşındı; 66 bin TL para cezası verilen vatandaş karara itiraz ederek hakaret etmediğini savundu. Ortaya çıkan görüntülerde hastanın "Bana geri zekalı diyemezsin" sözlerine, doktorun "Derim öylesin çünkü" diyerek karşılık verdiği duyuluyor. Doktorun yanındaki kişi ise "Böyle yapıp sonra da kimler gelip bizim elimizi öptü" diyor.

İzmir'de bir aile hekimliğinde geçen yaz doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ait görüntüler ortaya çıktı. Olayın ardından konu yargıya taşınırken, görüntülerde yer alan vatandaşa 66 bin TL para cezası verildi.

VATANDAŞ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme kararı sonrası açıklama yapan vatandaş, doktora hakaret etmediğini savundu. Duruşmada doktorun yanında bulunan kişilerin yalancı şahitlik yaptığını öne süren vatandaş, "Hakaret etmedim, buna rağmen cezalandırıldım" diyerek verilen cezaya tepki gösterdi.

 

"KİMLER GELİP ELİMİZİ ÖPTÜ"

Ortaya çıkan görüntülerde doktorun, tartışma sırasında "Böyle yapıp sonra da kimler gelip bizim elimizi öptü" dediği duyuldu. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte tartışma yeniden gündeme geldi.

 

