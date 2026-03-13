İlahiyat öğrencisine 5816’dan mahkumiyet

HABER MERKEZİ

Hiçbir hakarete yer vermeksizin sadece M. Kemal ile yakın mesai içerisinde olan Dr. Rıza Nur’un kitabından alıntı yaptığı için hakkında Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakaret suçundan dava açılan İlahiyat Fakültesi öğrencisi ve içerik üreticisi Halil Atakan Ay, hapse mahkum edildi. Emirdağ Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2025/927 esas numarasıyla dün görülen davada, Ay’a, “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 1/1, 2/1 maddesinde düzenlenen Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakaret suçu uyarınca 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Evrensel hukuka da zıt düşen karar maşeri vicdanları yaralarken, mahkeme 3 sene suç işlememek kaydı ile Atakan Ay’ın HAGB hükümlerince salıverilmesini kararlaştırdı.