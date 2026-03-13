Rezalet! Tacizle yargılanan kadın öğretmen kız öğrencisini suçladı: Bana 'Boşan, seninle yaşamak istiyorum' dedi!

Kocaeli basınında yer alan skandal iddiaya göre olay Gölcük Kız İmam Hatip Lisesi'nde yaşandı... O dönem 14 yaşında olan B.Ş'nin müzik öğretmeni A.G. tarafından zincirleme şekilde cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine okul yönetimi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İfadesi alınan öğretmen A.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya daha sonra Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davanın görülen dördüncü celsesinde tutuksuz sanık A.G., savunma yaptı.

VÜCUDUNUZU ÇOK BEĞENİYORUM

Suçlamaları kabul etmeyen müzik öğretmeni A.G., "Söylenenler tamamen kurgudur. B.Ş. çok duygusal bir çocuktu. Beni her gördüğünde sarılıyordu. Bu durumu öğretmen öğrenci ilişkisi olarak görüyordum. Bir süre sonra B.Ş. bana, 'Vücudunuzu çok beğeniyorum. Boşanın, sizinle birlikte yaşamak istiyorum' demeye başladı. Benim tek hatam bu durumu rehber öğretmenine anlatmamak oldu. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

SAVCI 21 YIL HAPİS İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, dosyada yer alan deliller doğrultusunda sanığın mağdura cinsel amaçlı temaslarda bulunduğunu ve taciz ettiğini belirtti. Savcı, A.G.’nin “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıldan 18 yıla, “cinsel taciz” suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.