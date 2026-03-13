  • İSTANBUL
NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek

NASA'dan çok konuşulacak çıkış geldi...

#1
Foto - NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a dönüş programı Artemis'in ilk mürettebatlı misyonu Artemis 2'nin en erken nisan başında yapılmasının planlandığını açıkladı.

#2
Foto - NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek

BBC'nin haberine göre, NASA'dan yapılan açıklamada, görev için en erken tarihin 1 Nisan olarak öngörüldüğü ve roketin 19 Mart'ta yeniden fırlatma rampasına taşınmasının planlandığı belirtildi.

#3
Foto - NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek

Göreve ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan NASA yetkilisi John Honeycutt, Artemis 2 misyonunun yüksek riskler barındırdığını vurguladı.

#4
Foto - NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek

Honeycutt, "Yanlış gidebilecek her şeyi değerlendirdiğimizden ve tüm riskleri analiz ettiğimizden emin olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

#5
Foto - NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek

Dondurucu soğuklar nedeniyle şubat ayına ertelenen fırlatış, sıvı hidrojen sızıntısı ve teknik aksaklıklar nedeniyle mart ayına kaydırılmıştı.

#6
Foto - NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek

Ancak yaşanan son teknik sorunların ardından Artemis 2 Ay yörüngesi uçuşunun en erken nisanda yapılabileceği belirtilmişti.

#7
Foto - NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek

NASA, Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı" ile astronotları yeniden Ay'a göndermeyi amaçlıyor.

#8
Foto - NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek

Programın ilk aşaması "Artemis 1", Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle Aralık 2022'de tamamlanmıştı.

#9
Foto - NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek

Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis 2" de astronotların Ay'a iniş yapmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

#10
Foto - NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek

10 gün sürecek yolculuk, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı için 2025'in sonlarına ertelenmişti.

#11
Foto - NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek

Daha sonra NASA, uzay kapsülünde meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle Artemis 2'nin Eylül 2025'te gerçekleşmesi planlanan tarihinin 2026'ya, 2026'da Ay'a inişi planlanan Artemis 3 misyonunun ise 2027'ye ertelendiğini bildirmişti.

