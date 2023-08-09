Malatya’daki orman yangını 3 saat sonra kontrol altına alındı
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir kısmı ormanlık alan olan dağlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yeşilyurt ilçesi İkizce mevkiinde bir kısmı ormanlık alan olan dağlık bölgede akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların şehir merkezinden görüldüğü yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.