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Gündem Malatya’daki feci otobüs kazasında gaz pedalı takılı kalmış
Gündem

Malatya’daki feci otobüs kazasında gaz pedalı takılı kalmış

Malatya’da 4 kişinin yaralandığı otobüs kazasıyla ilgili otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Şoför M.Ş. ifadesinde, olay anında gaz pedalının takılı kaldığını ve direksiyonun kilitlendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 12:14:00 -
Malatya’daki feci otobüs kazasında gaz pedalı takılı kalmış

 Malatya’da 4 kişinin yaralandığı otobüs kazasıyla ilgili otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Şoför M.Ş. ifadesinde, olay anında gaz pedalının takılı kaldığını ve direksiyonun kilitlendiğini söyledi.
Battalgazi ilçesi Kadıçayırı Mahallesi Atabey Feribot İskelesi’nde 25 Ocak Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, M.Ş. (53) idaresindeki 44 H 0020 plakalı özel halk otobüsü sürücünün kontrolünden çıkarak içerisindeki yolcularla birlikte Karakaya Baraj Gölü’ne uçmuş, kazada S.İ. (69), E.E. (26), G.İ. (61) ve A.İ. (63) hafif yaralanmıştı. Can pazarının yaşandığı kaza sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü M.Ş.’nin ifadesi ortaya çıktı. M.Ş.’nin ifadesinde, gaz pedalının takılmasıyla birlikte kilitlenen direksiyonun hakimiyetini kaybettiğini belirttiği öğrenildi.

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