Malatya'daki 5.6'lık deprem sonrası '48 saat' alarmı!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ezber bozan bir çıkış yaptı.

Sarsıntının 2023 depremlerinin bir artçısı olmadığını, tamamen bağımsız bir deprem olduğunu vurgulayan Ersoy, bölgede 4 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek artçı sarsıntıların 1-2 gün boyunca devam edebileceği uyarısında bulundu.

Battalgazi merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki koordinasyonu sağlamak amacıyla Malatya Valiliği acil durum masasını topladı.

Kameraların karşısına geçerek hem Malatya halkına hem de sarsıntıyı hisseden Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Malatya Valisi Seddar Yavuz, yüreklere su serpen ilk bilgileri paylaştı.

Vali Yavuz, "Depremin ilk dakikasından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, AFAD birimlerimiz, jandarmamız ve emniyetimiz koordineli bir şekilde saha tarama çalışmalarına başladı. Şu ana kadar komuta merkezimize ulaşan herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da yıkım gibi olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz özellikle kırsal mahallelerde ve kerpiç yapıların yoğun olduğu bölgelerde fiziki taramalarını titizlikle sürdürüyor. Yüce Allah ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden korusun" ifadelerini kullanarak sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: ELE ALINAN SARSINTI ARTÇI DEĞİL, TAMAMEN BAĞIMSIZ!

Depremin hemen ardından canlı yayına bağlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, ezber bozan sismik değerlendirmelerde bulundu.

Kamuoyunda depremin 2023 yılındaki büyük felaketlerin gecikmiş bir artçısı olduğu yönündeki algıyı net bir dille reddeden Prof. Dr. Ersoy, "Bölge halkı 2023 yılından bu yana binlerce artçı sarsıntıyla yaşamak zorunda kaldı ve psikolojik olarak çok yoruldu. Ancak sabah saatlerinde yaşanan bu 5.6 büyüklüğündeki sarsıntı kesinlikle bir artçı deprem değildir. Bu, kendi sismik döngüsü içerisinde gelişen tamamen bağımsız bir depremdir" diyerek sarsıntının ciddiyetine dikkat çekti. Depremin bu kadar geniş bir coğrafyada korku uyandırmasının nedenini de açıklayan ünlü uzman, sarsıntının yer kabuğunun yalnızca 7 kilometre altında, yani çok sığ bir noktada patlak vermesinin yüzeydeki etkiyi katbekat artırdığını ifade etti.

48 SAATLİK ACİL UYARI: 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ SARSINTILARA HAZIRLIKLI OLUN

Açıklamalarının devamında sarsıntı bölgesindeki fay hatlarının haritasını yorumlayan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olası tehlikelere karşı vatandaşları ve yetkilileri uyardı.

5.6 büyüklüğündeki bağımsız bir depremin kendi artçı mekanizmasını tetikleyeceğini belirten Ersoy, "Bu büyüklükteki bir depremin ardından 4 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek şiddette yeni artçı sarsıntıların yaşanması son derece doğaldır ve kaçınılmazdır. Bu durum özellikle önümüzdeki 1-2 gün boyunca yoğun bir şekilde devam edebilir" dedi.

Bölge sakinlerinin sarsıntılar tamamen kesilene kadar soğukkanlı olması ve hasarlı yapılardan uzak durması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ersoy, endişeyi azaltacak bir bilgi de vererek, "Mevcut sismik verileri incelediğimde, bu depremin meydana geldiği yakın çevrede çok daha büyük, yıkıcı bir depreme yol açabilecek kapasitede devasa bir fay hattı görmüyorum" sözleriyle yüreklere su serpti.