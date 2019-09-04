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Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Gerçekleştirilen operasyonda 11 kilogram kubar esrar ile 2 bin 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:29
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram kubar esrar ile 2 bin 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Battalgazi ilçesine bağlı Ağılyazı Mahallesi'nde iki şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen jandarma şüpheleri gözaltına alırken, zanlılara ait ev ve bahçelerde narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 11 kilogram kubar esrar, 2 bin 20 kök Hint keneviri, iki ruhsatsız av tüfeği ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişi ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, kenevirler de yakılarak imha edildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:29
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