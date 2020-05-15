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Aktüel

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:36:43 -
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, çeşitli adreslerde yaptıkları aramalarda 79 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram toz esrar, 0,45 gram metamfetamin,180 yeşil reçeteye tabi ilaç, bir ruhsatsız tüfek, 30 mermi ve uyuşturucu satışından elde edilen 3 bin 305 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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