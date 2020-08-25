Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 4 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 2 kılıç ve 1 muşta ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.