  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ukrayna'dan destek mesajı: Yarın Türkiye'ye uçacak
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
THY’den açıklama! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı...
Kocaeli'de 3 ticari taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
Gündem Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Gündem

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 00:10:00 -
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik tespit ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 1 kilo 684 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan K.A ve B.Y, emniyete

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay