Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Yerel

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Malatya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda bin 801 adet sentetik ecza hap, 38 gram sentetik kannabinoid, 42 gram metamfetamin ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Malatya polisinin uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

 

