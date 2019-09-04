Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kentte farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 34 uyuşturucu hap, 7 gram sentetikuyuşturucu, 31,5 gram toz esrar ile 3,5 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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