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Malatya'da "torbacı" operasyonu: 1 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 08:49:01 -
Malatya'da "torbacı" operasyonu: 1 gözaltı

MALATYA (AA) - Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kilo 882 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 882 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 430 lira suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen para ele geçirilirken, şüpheli S.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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